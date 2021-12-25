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Ножом в шею: 26-летний одессит убил свою мачеху и сбежал к родной матери

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ножом в шею: 26-летний одессит убил свою мачеху и сбежал к родной матери

В Одессе 26-летний парень кухонным ножом зарезал свою мачеху. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Инцидент произошел в одном из домов Киевского района города. Там подозреваемый проживал со своим отцом и его новой женой.

Ножом в шею: 26-летний одессит убил свою мачеху и сбежал к родной матери / 6 фотографий

Пока глава семейства спал, между женщиной и пасынком возник бытовой конфликт. В порыве злобы парень взялся за нож и нанес мачехе два удара в шею.

В результате полученных травм 49-летняя женщина погибла на месте. Подозреваемый понял, что произошло, поэтому решил сбежать домой к своей родной матери.

На следующее утро, увидев окровавленную жену в постели, мужчина позвонил в линию 102.

Что говорят в полиции

На место убийства выехала следственно-оперативная группа вместе с криминалистами. В тот же день был задержан горе-пасынок: своей причастности к содеянному он не отрицает.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Если вина парня будет доказана, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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