В Черкасской области мужчину подозревают в убийстве 24-летней женщины. Ему избрали меру пресечения — гражданин будет находиться под стражей по меньшей мере 60 дней.

По данным Национальной полиции в Черкасской области, 20 декабря он нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Если следователи докажут, что мужчина совершил это преступление, тогда он сядет за решетку. Согласно действующему законодательству, предусмотрено тюремное заключение сроком до 10 лет. Следствие продолжается.

Убийство в Черкасской области

В местных СМИ появились подробности убийства женщины в Черкасской области. Согласно данным издания Про все, 24-летнюю мать двоих детей убил бывший муж.

Соседи утверждают, что гражданин давно угрожал своей экс-любимой. Она прибежала к родственнице в крови, боясь своих малышей.

Тетя убитой рассказала, что она побежала в дом погибшей, где встретила ее бывшего мужа. На крики родственницы он ответил, что если его бывшая выживет, тогда он ее добьет.

По словам соседей, погибшая женщина воспитывала двоих детей и не злоупотребляла алкоголем, а со своим экс-супругом разошлась из-за постоянных побоев.