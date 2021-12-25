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В критическом состоянии: на Киевщине вертолетом отправили в больницу 17-летнюю девушку

Анастасия Гевко редактор ленты
В критическом состоянии: на Киевщине вертолетом отправили в больницу 17-летнюю девушку

В Киевской области пришлось провести аэромедицинскую эвакуацию с привлечением Министерства внутренних дел (МВД) и Минздрава для доставки в медучреждение Охматдет 17-летней девушки в критическом состоянии.

Так, Вышгородское районное управление полиции предоставило для эвакуации полицейский вертолет и ограничило доступ к стадиону Луч.

После этого пациентку оперативно доставили в медучреждение.

– По предварительной информации врачей, у нее зафиксировано острое отравление. Желаем девочке скорейшего выздоровления! – сообщили в пресс-службе МВД.

Ведомства периодически используют вертолеты для быстрой доставки в больницы сложных пациентов. Так, в мае на Львовщине таким способом эвакуировали женщину, получившую 50% ожогов тела.

Источник: МВД

Фото: МВД

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