В Киевской области пришлось провести аэромедицинскую эвакуацию с привлечением Министерства внутренних дел (МВД) и Минздрава для доставки в медучреждение Охматдет 17-летней девушки в критическом состоянии.
Так, Вышгородское районное управление полиции предоставило для эвакуации полицейский вертолет и ограничило доступ к стадиону Луч.
После этого пациентку оперативно доставили в медучреждение.
– По предварительной информации врачей, у нее зафиксировано острое отравление. Желаем девочке скорейшего выздоровления! – сообщили в пресс-службе МВД.
Ведомства периодически используют вертолеты для быстрой доставки в больницы сложных пациентов. Так, в мае на Львовщине таким способом эвакуировали женщину, получившую 50% ожогов тела.