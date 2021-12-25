В Киеве задержан мужчина, который зарезал случайного свидетеля его драки с женой. От полученных ран пострадавший погиб на месте.

Инцидент произошел на улице Булгакова в Святошинском районе. Мужчина возвращался домой с работы и заметил, как кто-то издевается и колотит женщину, которая шла рядом.

Он решил вмешаться в конфликт и вступиться за беззащитную женщину, что разозлило ее обидчика. 29-летний мужчина достал из кармана кухонный нож и нанес оппоненту два удара в живот.

Люди возле автобусной остановки, ставшие свидетелями драки, позвонили на линию 102.

Помешал бить жену: в Киеве 29-летний мужчина зарезал случайного прохожего / 2 фотографии

Что говорят в полиции

Когда на место происшествия прибыли патрульные полицейские и следователи, убийца вместе с супругой успели скрыться.

Бригада медиков констатировала смерть мужчины. Его тело отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Для поиска супругов были проведены беседы со свидетелями, а также проработаны видео с камер наблюдения. Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан менее чем через час.

– Это – ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения. У него мы изъяли возможное орудие совершения преступления, а именно – кухонный нож, который направили на экспертизу, – подтвердили в полиции.

Во время допроса мужчина подтвердил версию следствия об убийстве мужчины из-за замечаний, чтобы тот прекратил избивать женщину. В каком состоянии супруга 29-летнего преступника, не сообщается.

Уголовное производство открыто по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК Украины.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.