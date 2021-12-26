В воскресенье, 26 декабря, в Киевской области возник масштабный пожар в зданиях склада и пилорамы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Мартусовка Бориспольского района.

Возгорание возникло в 13.26 в зданиях пилорамы и склада, расположенных рядом. Огонь быстро распространился и охватил площадь в 1000 кв. м.

– Пожар возник ориентировочно в месте складывания готовой продукции (древесины) на открытой территории площадью 1000 кв. м, – уточнили в ГСЧС.

В 16.10 спасателям удалось локализовать огонь. Ликвидация пожара продолжается.

К тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники.

Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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