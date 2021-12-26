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Факты / Происшествия

В Бердянске возле торгового центра подрались два депутата

Мария Степанюк редактор ленты
поліція України

В Бердянске подрались местные депутаты, представляющие городской и районный советы.

Известно, что инцидент произошел 25 декабря в 21:30 возле торгового центра на улице Волонтеров.

— Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге, — сообщили в пресс-службе полиции.

Из-за полученных травм лица потерпевший был вынужден обратиться в городскую больницу.

Полицией установлено, что оба мужчины являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). В рамках досудебного расследования назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В пабликах Бердянска появилась информация, что сторона потерпевшего утверждает, что его избила на дороге группа лиц находившихся в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, которые после его избиения исчезли на автомобиле.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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