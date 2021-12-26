В Бердянске возле торгового центра подрались два депутата

В Бердянске подрались местные депутаты, представляющие городской и районный советы.

Известно, что инцидент произошел 25 декабря в 21:30 возле торгового центра на улице Волонтеров.

— Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге, — сообщили в пресс-службе полиции.