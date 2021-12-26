В Рождественском городке в Черновцах произошел пожар: 17-летняя девушка получила ожоги

В Черновцах на территории Рождественского городка на Соборной площади произошел незначительный пожар. Инцидент имел место около 6:00 в воскресенье, 26 декабря.

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук сообщил, что пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним.

Возле домика стояла компания из молодых девушек. В результате инцидента у одной из них загорелась верхняя одежда. Прибывшая на место инцидента карета скорой помощи госпитализировала пострадавшую в больницу. Впоследствии стало известно, что 17-летняя девушка получила ожоги руки и лица.

В ГСЧС добавили, что сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

19 декабря на главной площади города в Мариуполе обрушилась новогодняя украшенная елка. Елка не выдержала натиска ветра и переломилась пополам.

После инцидента на место происшествия прибыли спасатели. Жителям и гостям города запретили приближаться к сломанной конструкции. Вскоре стало известно, что каркас елки усилят.

Источник: Молодой буковинец

Фото: БукІнфо