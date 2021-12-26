В ночь на воскресенье, 26 декабря, на Главном железнодорожном вокзале Львова внезапно возник пожар в вагоне пассажирского поезда.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел около 03.45 ночи. Загорелся седьмой пассажирский вагон поезда №81 сообщением Киев-Ужгород, прибывший на вокзал Львова.

– Пассажиры вагона были эвакуированы, вагон отцеплен и перемещен на запасной путь, где проводилась ликвидация пожара, — отметили в департаменте.

По данным Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, спасатели получили уведомление о пожаре в 03.57 26 декабря.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место инцидента, вагон был уже отцеплен от поезда, стоял отдельно, а из его окон шел дым. Пассажиров в нем уже не было – их вывел проводник.

По информации Укрзализныци, в вагоне на момент инцидента находились два пассажира. Их пересадили в другой вагон.

Из окон шел дым: на вокзале во Львове загорелся вагон с пассажирами / 2 фотографии

Тем временем пожарные в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения смогли локализовать возгорание в 05.00, а в 05.03 – ликвидировать пожар.

В результате инцидента пострадавших нет.

В то же время огонь уничтожил служебное помещение проводников и электрощитовую. В общей сложности ликвидацией пожара занимались 22 сотрудника ГСЧС, а также 3 единицы специальной техники.

Сейчас причины возникновения возгорания в пассажирском вагоне устанавливают правоохранители и сотрудники Укрзализныци. Сумма ущерба уточняется.

Накануне, 25 декабря, в результате падения дерева на пути на участке Ясиня — Рахов (Закарпатье) сошел локомотив и повредилось железнодорожное полотно. Из-за этого задерживался ряд поездов.

Источник: Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, ГСЧС Украины, Укрзализныця