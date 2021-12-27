В Одессе 34-летний мужчина предпринял попытку побега из следственного изолятора (СИЗО). Чтобы задержать заключенного, постовой был вынужден применить огнестрельное оружие.

Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Одесской области, инцидент произошел около семи часов утра.

Именно в это время был замечен бежавший к стенам СИЗО заключенный. О беглеце дежурный сообщил постовому (работнику внутренней службы).

Охранник предупредил мужчину о применении огнестрельного оружия. Сначала он выстрелил в воздух, однако на беглеца это не подействовало. Тогда охранник произвел выстрел в сторону заключенного и ранил его в ногу.

Беглецу вызвали скорую помощь и доставили его в больницу.

Известно, что побег пытался совершить 34-летний уроженец Харьковской области. Он находится в СИЗО по подозрению в совершении наркопреступления (по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств).

Правоохранители начали расследование по факту покушения на побег из СИЗО (по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 УКУ). Беглецу теперь грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, будет проведено служебное расследование и дана оценка действиям охранника.

В сентябре сообщалось, что в Украине хотят создать специальную тюрьму, в которой изолируют воров в законе (криминальных авторитетов). Первые подобные учреждения могут появиться в Украине уже в следующем году.

А министр юстиции Денис Малюска рассказывал о новых платных услугах, которые могут появиться в украинских СИЗО. Речь идет о доступе к интернету и звонкам за деньги.