Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Ударил по голове и добивал ногами по туловищу: на Одещине сын до смерти забил мать

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Ударил по голове и добивал ногами по туловищу: на Одещине сын до смерти забил мать

В городе Балта Одесской области 42-летний мужчина до смерти забил родную мать. 62-летнюю женщину без признаков жизни нашел дома знакомый и сообщил об этом в полицию.

Согласно заключению экспертизы, смерть была насильственной. Женщина умерла от болевого шока, кровоизлияния в мозг и множественных переломов ребер.

По словам начальника Подольского районного управления полиции Виталия Мельниченко, полицейские установили, что женщину лишил жизни душевнобольной сын. На фоне обострения болезни во время конфликта он ударил мать по голове, а когда она упала, побил ногами по туловищу.

Сейчас подозреваемый находится в заведении по оказанию психиатрической помощи. Его вменяемость установит судебно-психиатрическая экспертиза.

Следователь объявил ему подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

На днях в Черкасской области задержали 16-летнюю девушку, которая до смерти забила отчима своей подруги. В тот вечер подозреваемая пришла к ней в гости, где вдвоем девушки, по предварительной информации, распивали спиртное.

В какой-то момент у 16-летней девушки возник конфликт с отчимом подруги. Сначала она побила старшего мужчину ногами, а затем – деревянной палкой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка