65-летнего одессита расстреляли во время игры в бильярд, полиция задержала киллера

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 65-летнего одессита и ранении его друга. Мужчины оказались под обстрелом прямо в бильярдном клубе.

Инцидент произошел вечером 28 декабря в элитном клубе Арена, что в районе курортной Аркадии.

В полицию обратилась администрация заведения. Предварительно установлено, что убийство мужчины было заказным.

Первую жертву застрелили, другую с огнестрельным ранением унесла скорая. Знакомые погибшего рассказали, что у 65-летнего мужчины осталась жена и дети.

Убийцу задержали

В тот же вечер правоохранители задержали главного подозреваемого в расстреле одессита. Им оказался 45-летний уроженец Закавказья по имени Шохраддин.

– Полицейские задержали его на месте совершения преступления. У него изъяли оружие. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия: главной целью остается установить мотивы убийства.

В соцсетях местные жители предполагают, что погибшим в элитном бильярдном клубе может быть земляк киллера – криминальный авторитет Назир Алиев.

Действительно ли расправа над мужчиной связана с переделом сфер влияния в криминальном мире, должно разобраться официальное следствие.