65-летнего одессита расстреляли во время игры в бильярд, полиция задержала киллера

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 65-летнего одессита и ранении его друга. Мужчины оказались под обстрелом прямо в бильярдном клубе.
Инцидент произошел вечером 28 декабря в элитном клубе Арена, что в районе курортной Аркадии.
В полицию обратилась администрация заведения. Предварительно установлено, что убийство мужчины было заказным.
Первую жертву застрелили, другую с огнестрельным ранением унесла скорая. Знакомые погибшего рассказали, что у 65-летнего мужчины осталась жена и дети.
Убийцу задержали
В тот же вечер правоохранители задержали главного подозреваемого в расстреле одессита. Им оказался 45-летний уроженец Закавказья по имени Шохраддин.
– Полицейские задержали его на месте совершения преступления. У него изъяли оружие. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия: главной целью остается установить мотивы убийства.
В соцсетях местные жители предполагают, что погибшим в элитном бильярдном клубе может быть земляк киллера – криминальный авторитет Назир Алиев.
Действительно ли расправа над мужчиной связана с переделом сфер влияния в криминальном мире, должно разобраться официальное следствие.