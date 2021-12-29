В Умани Черкасской области 52-летний мужчина из-за внезапно возникшей неприязни к жене выстрелил ей в глаз.

47-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию Уманской городской больницы. Сейчас она в стабильном состоянии.

Чрезвычайное происшествие произошло ночью 28 декабря. Как установили полицейские следственно-оперативной группы, которые немедленно прибыли на место происшествия, мужчина стрелял из оружия, похожего на пистолет травматического действия Флобер.

Злоумышленник целился жене в лицо, чтобы убить ее. В своих действиях правоохранителям признался.

Последние открыли уголовное производство по статье Покушение на убийство и объявили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В одном из ресторанов на окраине Мелитополя Запорожской области во время празднования дня рождения годовалого ребенка ссора родственников закончилась стрельбой.

Огонь из ружья открыл дядя именинницы.

Сейчас злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом. Раненый им брат – в тяжелом состоянии в больнице.