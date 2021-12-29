Пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек, которые оказались гражданами Узбекистана. Инцидент произошел вчера, 28 декабря, ночью.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщили, что нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку имели запрет въезда на территорию Российской Федерации.

Благодаря решительным действиям пограничники их задержали.

Относительно иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины КУоАП.

За свое предновогоднее путешествие граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения.

Накануне интересная ситуация произошла у пограничников Чопского отряда. Вблизи границы со Словакией они заметили движение неизвестного и сразу же известили пограничное подразделение и выдвинулись для задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор, но при виде пограничников гражданин Нигерии прыгнул в реку Уж.