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Факты / Происшествия

В Луганской области задержали группу иностранцев, пытавшихся нелегально пересечь границу

Мария Степанюк редактор ленты
нелегали на кордоні з РФ

Пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек, которые оказались гражданами Узбекистана. Инцидент произошел вчера, 28 декабря, ночью.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщили, что нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку имели запрет въезда на территорию Российской Федерации.

нелегали на кордоні з РФ

Фото: ГПСУ

Благодаря решительным действиям пограничники их задержали.

Относительно иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины КУоАП.

За свое предновогоднее путешествие граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения.

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Накануне интересная ситуация произошла у пограничников Чопского отряда. Вблизи границы со Словакией они заметили движение неизвестного и сразу же известили пограничное подразделение и выдвинулись для задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор, но при виде пограничников гражданин Нигерии прыгнул в реку Уж.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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