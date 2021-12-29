После пожара в Косове проверят все райбольницы Украины – Монастырский

В Украине проверят наличие противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц. Такое решение было принято на заседании правительства 29 декабря после пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Принято решение провести полный переучет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц по всей стране, вне очереди проверить, провести разъяснительную работу, которая проводится параллельно Минздравом и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, чтобы не допустить таких событий в будущем, – уточнил глава МВД.

В результате пожара в палате реанимационного отделения районной больницы Косова Ивано-Франковской области, который произошел вечером 28 декабря, погибли четыре человека.

За жизни еще трех человек борьба продолжается. Это санитарка, медсестра и врач-анестезиолог. Сегодня санитарный самолет ГСЧС доставил медсестру в ожоговый центр в Киеве.

Пожар в Косовской больнице спровоцировала заупокойная свеча, зажженная одним из медработников в палате реанимации, когда пациент умер от Соvid-19.

На тот момент в помещении одновременно работало пять кислородных концентраторов. Воздух перенасытился кислородом, от контакта с огнем медоборудование мгновенно воспламенилось.