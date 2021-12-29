Снотворное вместо вакцины: на Сумщине осудили мужчину, который пытался убить супругов

В Сумской области осудили 54-летнего мужчину, который притворяясь фельдшером ограбил и чуть не убил супругов пенсионеров.

Решением суда от 28 декабря он был признан виновным по трем статьям и приговорен к 7 годам 6 месяцам тюрьмы.

В ближайшее время состоится конфискация всего имущества осужденного, кроме жилья.

Циничное ограбление пенсионеров

Согласно материалам дела, инцидент произошел 4 мая в селе Озаричи под Конотопом.

Супруги пенсионеров пригласили Тогда еще 53-летний ранее судимый мужчина наведался домой к супругам пенсионеров для “вакцинации” от Covid-19.

Злоумышленник спланировал ограбление: вместо вакцины он уколол пенсионерам снотворное и подождал, пока они уснут.

Только потом мужчина начал нагло рыться в чужих вещах, чтобы найти банковские карты, украшения, телефоны и наличные деньги.

Супруги чудом выжили

В планы мошенника не входило то, что снотворное не подействует на жертвы так, как он запланировал.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя и пыталась остановить ограбление, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги.

Не получив ответа, он толкнул пожилую женщину на пол и выбежал из дома, прихватив только ее мобильный телефон и банковскую карту с пенсией.

Чтобы избежать наказания за совершенное, перед бегством мужчина решил поджечь дом. К счастью, пенсионерка вовремя разбудила своего мужа и они самостоятельно потушили пожар, после чего вызвали полицию.

Источник: Сумская областная прокуратура