29 декабря в Черкассах, рядом с пляжем Ривьера, из Днепра вытащили автомобиль, провалившийся под лед накануне.

Видео спецоперации обнародовали в ГСЧС Украины в Черкасской области.

Сообщение о чрезвычайном происшествии спасатели получили еще 28 декабря около 17.30.

В момент инцидента в салоне авто находились два человека.

Им удалось самостоятельно добраться до берега. В медицинской помощи они не нуждались.

Для поднятия автомобиля на поверхность привлекали личный состав аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС области.

В Черкассах из Днепра вытащили автомобиль / 2 фотографии

Автомобиль обнаружили на глубине два с половиной метра в пяти метрах от берега.

За три дня до этого, 25 декабря, в Черкассах трое курсантов-второкурсников вытащили из реки в районе Дахновки двух рыбаков.

75-летний и 57-летний мужчины уже почти не двигались в ледяной воде, когда их крики о помощи услышали ребята.

Сейчас пострадавшие с диагнозом общее переохлаждение находятся в Третьей Черкасской городской больнице.