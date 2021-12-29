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С пулей в голове: в Донецкой области нашли мертвым солдата-контрактника

Валентина Летяк редактор ленты
ЗСУ

В Донецкой области 28 декабря был обнаружен мертвым старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей.

По предварительным данным, находясь на боевом дежурстве, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из штатного оружия.

Погибшему было 36 лет, он служил по контракту, а родом был из Запорожья.

Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство) с пометкой самоубийство.

Однако следствие рассматривает и другие версии гибели солдата-контрактника, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии, а также работают эксперты.

Расследованием гибели военнослужащего занимается Волновахский райотдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Полиция также обращается ко всем, кто имеет информацию об обстоятельствах трагедии, обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

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Фото: Depositphotos

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