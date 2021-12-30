29 декабря из Ивано-Франковска в Киев транспортировали пострадавшую в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Санитарный самолет с женщиной на борту приземлился в 17.37 на аэродроме в столице.

Видео спецоперации обнародовали в ГСЧС Украины.

Пострадавшей, которую срочно надо было транспортировать в ожоговый центр Киева, является медсестра Косовской центральной районной больницы. Самолет из столицы за ней вылетел в 14.00.

Появилось видео транспортировки в Киев пострадавшей при пожаре в Косове / 3 фотографии

Женщина получила серьезные повреждения во время пожара в реанимационном отделении больницы 28 декабря.

Напомним, что в результате чрезвычайной ситуации погибли три человека, еще один пациент умер от коронавируса.

Троих пациентов из соседней палаты удалось спасти.

Пострадали также трое работников больницы. Младшая медсестра получила 90% ожогов тела, еще одна медсестра – 60%, а дежурный врач-реаниматолог – 20%.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за контакта с перенасыщенным кислородом воздухом, когда один из сотрудников поставил свечу за упокой умершего от Covid-19.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.