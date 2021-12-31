Американка пять часов летела в туалете, получив положительный тест на коронавирус

Гражданка США — школьная учительница из штата Мичиган Марис Фотиео на пять часов добровольно изолировалась в туалете самолета после того, как во время полета получила положительный результат теста на коронавирус.

Она летела из Чикаго в Рейкьявик 20 декабря, когда почувствовала боль в горле. Фотиео сделала быстрый тест на коронавирус, который имела при себе.

Едва увидев положительный результат, она решила самоизолироваться в туалете на все время плета.

— На борту находилось 150 человек, и я больше всего боялась их заразить, — рассказала потом Фотиео.

Женщина снимала свое пребывание и позже выложила в соцсеть TikTok, где видео собрало миллионы просмотров.

Американка также поблагодарила работников Исландских авиалиний, которые постоянно носили еду и воду, и проверяли, все ли с ней хорошо.

А во Франции решили помочь тем, кто из-за Covid-19 не чувствует запахи. На помощь пришли парфюмеры Прованса – специалисты города Грасс производят ароматы для самых известных брендов, поэтому пациентам предлагают разные сильнодействующие запахи и пытаются вернуть людей к привычной жизни.