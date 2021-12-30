Бухгалтерка харьковского ООО насчитала себе зарплату на миллион гривен

В Харькове поставлено в известность о подозрении главной бухгалтерке одного из предприятий по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Женщина в период с января 2019 по май 2021 года при начислении себе заработной платы систематически завышала выплаты, таким образом обманув предприятие на почти 1 млн грн.

28 декабря 2021 женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время решается об избрании меры пресечения подозреваемой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Черниговской области односельчанин жестоко убил пенсионерку, потому что не хотел возвращать долг. Мужчинабыл должен соседке тысячу гривен.

Родственники Екатерины Ивановны забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. Проверить, все ли в порядке, они попросили хорошего знакомого.