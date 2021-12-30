Спиртное, обзывательства и побои матери: харьковский подросток пожаловался на родного отца

В Харькове подросток распространил в соцсетях факты домашнего насилия в семье. Его родной отец злоупотребляет алкоголем, повышает голос и бьет его вместе с матерью.

Парень обратился ко всем неравнодушным харьковчанам, чтобы найти решение проблемы.

– Мой отец… на постоянной основе измывается надо мной и моей мамой. Мы терпим постоянные оскорбления, упрёки, клевету, угрозы. Нанесение телесных повреждений моей маме: перелом носа, перелом ноги, многочисленные синяки и ушибы, — пожаловался парень.

Он заявил, что несколько дней назад отец избил мать кулаками по голове, однако полицейские не приняли никаких мер по поводу пятого мужчины.

– Вызвали полицию, они просто провели беседу и пригрозили мне сроком, если я при защите как-то ему нанесу вред. Судмедэкспертиза отказалась снимать побои, т.к. отсутствуют синяки, почти вся опухшая левая часть лица была просто-напросто “незамечена”, со словами никаких побоев нет, экспертизу складывать не из чего, — пожаловался парень.

Свои слова подросток подкрепил серией видео, на которых видны признаки домашнего насилия. Пьяный отец общается с сыном исключительно с помощью матов.

Свое обращение он завершил тем, что будет искать административно-правовую помощь. В комментариях небезразличные подписчики выразили ему соболезнования и стали делиться контактами адвокатов и правозащитников.

Многие из них посоветовали подростку переехать от родителей или уговорить мать подать на развод.