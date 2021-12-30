В Черкассах внедорожник врезался в скорую, спешащую на вызов

ДТП в Черкассах с автомобилем скорой помощи, который направлялся на вызов, произошло в полдень на перекрестке улиц Смелянской и Надпольной. В машину врезался внедорожник Land Rover.

Об этом сообщила в соцсети спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

По ее словам, реанимационная бригада медиков спешила на вызов в центр города к мужчине, который потерял сознание на улице.

– Автомобиль экстренки, преодолевая пробки, двигался со звуковым сигналом и проблесковыми маячками. Проезжая перекресток, водитель спецавтомобиля приостановился, чтобы убедиться в безопасности пересечения улиц (это подтверждает видео с регистратора). Водители других транспортных средств остановились, чтобы пропустить скорую, но этого не сделал водитель Land Rover, – рассказала она.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Авария вызвала пробки на Смелянской, о чем пишут пользователи сети.

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР