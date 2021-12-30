Северодонецкий городской суд Луганской области взял под стражу командира боевиков так называемой “ЛНР”, которого во время попытки пересечь линии разграничения задержали военнослужащие ООС.

По предварительной информации, участник незаконных вооруженных формирований потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.

На момент задержания он был в военной форме российского образца.

Следователи СБУ подозревают задержанного в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Согласно Уголовному кодексу, это наказывается лишением свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Во время досудебного расследования удалось установить, что подозреваемый является жителем города Брянка, гражданство РФ получил в феврале 2020 года.

С 2019 года “служил” в “шестом отдельном мотострелковом казачьем полку имени Н. Платова” на боевых позициях вдоль линии соприкосновения, а в 2021 году возглавил одно из его отделений.

Все это время участник вооруженного подразделения наблюдал за перемещением подразделений украинских военных для координации и ведения боевых действий.

Для поражения Вооруженных сил Украины боевики под его руководством использовали стрелковое огнестрельное оружие, артиллерийское вооружение и военную технику.

Потерял ориентиры: в Луганской области взяли под стражу командира боевиков / 3 фотографии

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Источник: СБУ, Луганская областная прокуратура

Фото: СБУ, Луганская областная прокуратура