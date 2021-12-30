Взял бутылку с бензином, облил им комнату и дочь: мужчину приговорили к 11 годам заключения

В Черновцах приговорили мужчину к 11 годам тюрьмы за поджог 16-летней дочери.

40-летний житель Черновцов осужден за покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Прокурор доказал, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался лишить жизни свою жену и детей. Между супругами возник спор. За мать вступилась дочь. На замечания мужчина не реагировал, вел себя агрессивно. Взял бутылку с бензином, облил комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь, огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления.

Девушка получила ожоги лица, шеи и обеих кистей.

Отец вину не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

— Прокурор доказал, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался лишить жизни свою жену и троих детей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину осудили по статьям ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины.

В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, которая пострадала во время пожара в больнице в Косове.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина 1985 года рождения была медицинским работником больницы.

Она умерла от полученных травм (90% ожогов тела), которые получила в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Вечером 28 декабря в Косове произошел пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на первом этаже медицинского учреждения.