В Одессе женщина заставила маленького сына пить с ней водку и сняла это на видео

В соцсетях появилось видео, где мать вынуждает ребенка пить алкоголь, размешивая его с соком. Инцидент произошел в канун новогодних праздников в Одессе.

Нетрезвая мать начала снимать на видео своего сына, которому на вид три-четыре года. Вместе они сидели на кухне, и пока женщина распивала водку, ребенок играл в игрушки.

На кадрах видео видно, что мальчика не удивило предложение матери выпить вместе с ней. Вероятно, ему уже не в первый раз приходилось пробовать алкоголь: в ответ на это мальчик сказал Там водка, я не хочу.

Пока сын продолжал играть, горе-мама долила в рюмку с водкой детский сок и заставила его выпить эту смесь.

Мальчик поверил словам мамы и делает глоток: после этого ребенок выплюнул все выпитое и начал плакать. Все это время женщина продолжала снимать видео и весело смеялась.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать: комментаторы назвали горе-матерь “токсичной” и призвали обратиться в социальные службы, чтобы спасти сына от такой судьбы.

Правоохранители данный инцидент пока никак не комментировали.