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Факты / Происшествия

Огонь тушили более двух часов: в Ивано-Франковской области в пожаре погиб мужчина

Юля Захарченко редактор ленты
Огонь тушили более двух часов: в Ивано-Франковской области в пожаре погиб мужчина

В поселке городского типа Чернелица Ивано-Франковской области загорелся огонь в местном жилом доме. В комнате во время пожара погиб мужчина.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя загорелось в одной из комнат жилья. Площадь вспышки составила по меньшей мере 60 кв. м.

Спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания, потому что возникло сильное задымление.

Во время тушения пламени бойцы ГСЧС нашли в одной из комнат жилого дома тело мужчины без признаков жизни.

Огнеборцы смогли локализовать пожар спустя почти час после сообщения о пожаре, а через 1 час 20 мин – полностью ликвидировать.

Специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины вспышки огня. Для тушения пламени привлекли 10 человек (среди которых есть шестеро спасателей из личного состава ГСЧС) и две единицы техники.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки в Украине произошло 167 пожаров, которые унесли жизни восьми человек и травмировали еще 11 граждан.

По состоянию на 31 декабря, в 2021 году в 80 597 пожарах погибли 1 738 жителей и еще 1 379 человек пострадали в огне.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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