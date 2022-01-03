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Факты / Происшествия

На Львовщине скорая помощь сбила человека: мужчина в реанимации

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
швидка допомога

В центре города Пустомыты, который расположен во Львовской области, автомобиль скорой помощи выполняя вызов сбил 40-летнего пешехода.

Инцидент произошел в субботу, 1 января, примерно в 21.00, сообщает пресс-служба Львовского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Львова.

Пострадавшему проведена нейрохирургическая операция. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства дела, после чего будет принято решение о правовой квалификации случившегося.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 2 января, в Ровно пьяный водитель сбил 27-летнего военного и скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители вызвали медиков, однако пострадавший скончался от полученных травм на место происшествия.

Ориентировка на машину была передана патрульным полицейским и вскоре злоумышленник был задержан.

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