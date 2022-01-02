В Харькове разыскали трехлетнюю девочку, которую мать оставила на постороннего мужчину

Работники харьковской полиции вечером 1 января оперативно разыскали трехлетнюю девочку, об исчезновении которой заявила ее бабушка.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, мать ребенка оставила его на знакомого мужчину.

– Бабушка рассказала, что ее дочь пошла на прогулку с девочкой, но вернулась домой одна. На вопрос, где находится маленький ребенок, та сообщила, что оставила его знакомому, — говорится в сообщении.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав ХРУП №2 и дежурные экипажи патрульной полиции.

Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро Студенческая.

Девочка находилась с 40-летним мужчиной, разыскивавшим ее мать.

Полиция отметила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не было совершено, ребенка передали медикам.

Пока решают вопрос о привлечении ее матери к ответственности.

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