В Харькове разыскали трехлетнюю девочку, которую мать оставила на постороннего мужчину

Работники харьковской полиции вечером 1 января оперативно разыскали трехлетнюю девочку, об исчезновении которой заявила ее бабушка.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, мать ребенка оставила его на знакомого мужчину.
– Бабушка рассказала, что ее дочь пошла на прогулку с девочкой, но вернулась домой одна. На вопрос, где находится маленький ребенок, та сообщила, что оставила его знакомому, — говорится в сообщении.
На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав ХРУП №2 и дежурные экипажи патрульной полиции.
Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро Студенческая.
Девочка находилась с 40-летним мужчиной, разыскивавшим ее мать.
Полиция отметила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не было совершено, ребенка передали медикам.
Пока решают вопрос о привлечении ее матери к ответственности.
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