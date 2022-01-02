В Одессе поздно вечером 1 января по улице гулял полуобнаженный мужчина с оружием. Местные жители испугались и обходили стороной гражданина с ружьем.

По данным Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета, возле поста Воронцовского одессита 1981 года рождения заметили охранники.

— Вот в таком необычном “праздничном” наряде поздно вечером увидели наши охранники одессита. Одежда и обувь частично отсутствовали, а вместо новогоднего посоха — ружье, — отметили в учреждении.

Охранники муниципального караула задержали мужчину, а затем полицейские доставили его в Приморский районный отдел для выяснения причин такой “прогулки”.

Правоохранители посоветовали украинцам быть осторожными и сохранять спокойствие. Муниципальные охранники пошутили, чтобы граждане внимательно выбирали костюмы для прогулок в праздничной Одессе.

Фото: Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета