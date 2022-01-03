В Николаеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и еще один травмировался.

По данным Полиции Николаевской области, на дороге столкнулись два автомобиля Hyundai и BMW, после которых вторая машина въехала в дерево.

38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW погибли на месте автокатастрофы, еще одну 38-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Водителю и пассажиру Hyundai удалось остаться невредимыми. Правоохранители расследуют все обстоятельства и возможные причины ДТП.

Следователи просят всех возможных свидетелей и граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах ДТП и записи с видеорегистраторов, обратиться в полицию:

по телефонам +38(063)426-23-32 или 102;

по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, где находится Следственное управление ГУ ЧП в Николаевской области.

Следователи квалифицировали автокатастрофу по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.