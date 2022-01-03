Николаевский суд избрал меру пресечения женщине, зарезавшей нападавшего

Николаевский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 марта 2022 года женщине, зарезавшей нападавшего.

Именно на такой мере пресечения настаивало следствие.

По версии следствия, женщина ударила нападавшего ножом уже в тот момент, когда он был обезврежен.

Теперь она обязана добровольно являться по вызову в суд, а также по вызову следственного прокурора и органов досудебного расследования. Кроме того, ей запрещено покидать жилье с 19.00 до 6.00.

Помимо этого, подозреваемой ограничен выезд за пределы Николаевской области, а также запрещено общаться со свидетелями.

Напомним, женщину обвиняют в убийстве знакомого, который ухаживал за ней в нетрезвом состоянии, после чего стал угрожать ножом. Она отобрала у нападавшего оружие и нанесла удар, который оказался смертельным.

Инцидент произошел около 6.00 субботы, 1 января, в здании местного клуба, где проходила дискотека.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном убийстве.