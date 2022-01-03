В Донецкой области в понедельник, 3 января, был найден мертвым военнослужащий-контрактник 2001 года рождения. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий трагического инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры объединенных сил.

Известно, что погибший военный был механиком-водителем медицинского пункта одной из воинских частей. Он – уроженец населенного пункта Нововасильевка, что в Запорожской области.

На место инцидента выехали прокурор, следственно-оперативная группа, эксперты.

По одной из версий, солдат мог покончить жизнь самоубийством.

– Предварительно установлено, что солдат… покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы, — говорится в сообщении.

Однако следствие рассматривает и другие версии гибели военного:

• умышленное убийство;

• доведение до самоубийства;

• нарушение правил обращения с оружием.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Сейчас проходят следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Следует отметить, что это не первый подобный инцидент за последние недели. Так, 22 декабря в Луганской области обнаружили мертвым военного-контрактника 1999 года рождения. Одной из версий следствия тоже было самоубийство.

А 28 декабря в Донецкой области обнаружили мертвым старшего солдата, оператора противотанкового отделения одной из воинских частей (предварительная версия – самоубийство). Погибший 1985 года рождения служил по контракту, а родом был из Запорожья.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил