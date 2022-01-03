В Донецкой области в понедельник, 3 января, был найден мертвым военнослужащий-контрактник 2001 года рождения. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий трагического инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры объединенных сил.
Известно, что погибший военный был механиком-водителем медицинского пункта одной из воинских частей. Он – уроженец населенного пункта Нововасильевка, что в Запорожской области.
На место инцидента выехали прокурор, следственно-оперативная группа, эксперты.
По одной из версий, солдат мог покончить жизнь самоубийством.
– Предварительно установлено, что солдат… покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы, — говорится в сообщении.
Однако следствие рассматривает и другие версии гибели военного:
• умышленное убийство;
• доведение до самоубийства;
• нарушение правил обращения с оружием.
Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Сейчас проходят следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Следует отметить, что это не первый подобный инцидент за последние недели. Так, 22 декабря в Луганской области обнаружили мертвым военного-контрактника 1999 года рождения. Одной из версий следствия тоже было самоубийство.
А 28 декабря в Донецкой области обнаружили мертвым старшего солдата, оператора противотанкового отделения одной из воинских частей (предварительная версия – самоубийство). Погибший 1985 года рождения служил по контракту, а родом был из Запорожья.
Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил