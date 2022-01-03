В Житомирской области вандалы надругались над могилами на кладбище. Полиция разыскивает причастных к преступлению.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в селе Слобода-Селец. Первыми, кто увидел разбитые могилы, стали местные жители, которые утром 1 января посетили кладбище.

Когда приехала полиция, выяснилось, что вандалы разбили высокие гранитные плиты на четырнадцати могилах.

Под Житомиром в новогоднюю ночь вандалы разрушили 14 могил, их разыскивает полиция / 5 фотографий

Реакция соцсетей

Фото разбитых плит на сельском кладбище поразили пользователей соцсетей: реакция была единогласной и очевидной.

Авторы фотографий призвали всех небезразличных граждан распространить информацию, чтобы родные тех, чьи могилы были повреждены, приезжали и приобщались к восстановлению плит.

— На этом кладбище похоронены и родственники многих житомирян… Если у ваших близких людей кто-нибудь похоронен на этом кладбище, передайте им это ужасное известие, — говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

На кладбище и в самом селе проходят первоочередные следственные мероприятия.

Фото: Факты Житомира