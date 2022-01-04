Мальчик родился живым: на Тернопольщине будут судить мать, выбросившую младенца в пакете

В Тернопольской области перед судом предстанет многодетная мать, выбросившая своего новорожденного в пакете.

Досудебное расследование завершено, в ближайшее время пройдут первые судебные заседания. 31-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 (Оставление новорожденного ребенка в опасности) УК Украины.

За совершенное горе-матери грозит до трех лет тюрьмы или условный срок на то же время.

Что известно следствию

Согласно материалам дела, инцидент произошел 2 ноября. Женщина родила ребенка дома, завернула мальчика в одеяло, положила в полиэтиленовую сумку и отвезла в разрушенное помещение бывшего молокозавода.

Там подозреваемая покинула младенца и спокойно вернулась домой. Был ли отец ребенка соучастником циничного преступления, не сообщается.

Уже через некоторое время мимо бывшего молока завод проходила 14-летняя девочка. Она спасла новорожденного мальчика, плач которого услышала в полуразрушенном помещении.

Девочка не побоялась зайти внутрь и найти пакет с младенцем среди груд камня и мусора. После этого она отнесла его в местный магазин, куда и приехали медики с полицейскими.

Новорожденного мальчика спасли: медики подтвердили, что к моменту рождения он был жизнеспособным. Таким образом, мать целенаправленно могла планировать убийство ребенка.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Фото: Тернопольская областная прокуратура