Коньяк, носки и чайник: в Ровенской области соседи задержали “новогоднего” вора в магазине

В Ровенской области задержан 33-летний мужчина, который после неудачного ограбления сельского магазина решил его сжечь.

Инцидент произошел 31 декабря в селе Ставище Дубенского района. Дождавшись закрытия магазина, злоумышленник руками отжал решетку, повредил окно и проник внутрь.

Странный шум в закрытом магазине услышали местные жители: именно они вызвали полицейских. После этого люди начали подходить к входной двери, чтобы не дать преступнику сбежать.

Когда мужчина понял, что его окружили, он решил развести костер прямо в магазине. Для этого он собрал ненужные бумажки и сорвал жалюзи из окна.

После приезда полиции 33-летнего мужчину задержали: чтобы вынести награбленное, он взял с собой мешок из-под картофеля. К счастью, масштабного пожара и разрушения магазина удалось избежать.

В мешке с “новогодними гостинцами” правоохранители нашли:

бутылку коньяка;

30 пачек сигарет;

45 зажигалок;

24 пары носков;

электрочайник.

Задержанным оказался мужчина из села Приветное того же района (около 15 км от места преступления). Он неоднократно попадал в поле зрения полиции, а в последний раз вышел из тюрьмы два месяца назад.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.15 (Покушение на преступление) и ч.3 ст.185 (Кража с проникновением) УК Украины.

Если суд докажет вину мужчины, ему грозит от трех до шести лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.