Утром 2 января в Киеве вандалы разбили стекло ограждения на пешеходно-велосипедному мосту Кличко.

Кроме этого, пострадала информационная доска у моста. Повреждения зафиксировали представители Муниципальной охраны столицы.

– Сообщили ответственным городским службам. Киев будет комфортным! – говорится в сообщении.

В Киеве в очередной раз повредили стекло на пешеходном мосту Кличко / 3 фотографии

Нашли ли кого-либо из причастных к разрушению моста, пока не сообщается.

Мост Кличко (он же пешеходно-велосипедный мост) расположен между парками Владимирская горка и Крещатый.

Его открытие состоялось в конце мая 2019 года, и с тех пор этот мост неоднократно оказывался в центре новостных скандалов.

Источник: Муниципальная варта