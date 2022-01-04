Утром 2 января в Киеве вандалы разбили стекло ограждения на пешеходно-велосипедному мосту Кличко.
Кроме этого, пострадала информационная доска у моста. Повреждения зафиксировали представители Муниципальной охраны столицы.
– Сообщили ответственным городским службам. Киев будет комфортным! – говорится в сообщении.
В Киеве в очередной раз повредили стекло на пешеходном мосту Кличко / 3 фотографии
Нашли ли кого-либо из причастных к разрушению моста, пока не сообщается.
Мост Кличко (он же пешеходно-велосипедный мост) расположен между парками Владимирская горка и Крещатый.
Его открытие состоялось в конце мая 2019 года, и с тех пор этот мост неоднократно оказывался в центре новостных скандалов.
Источник: Муниципальная варта