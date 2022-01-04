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Факты / Происшествия

В Киеве в очередной раз повредили стекло на пешеходном мосту Кличко

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Киеве в очередной раз повредили стекло на пешеходном мосту Кличко

Утром 2 января в Киеве вандалы разбили стекло ограждения на пешеходно-велосипедному мосту Кличко.

Кроме этого, пострадала информационная доска у моста. Повреждения зафиксировали представители Муниципальной охраны столицы.

– Сообщили ответственным городским службам. Киев будет комфортным! – говорится в сообщении.

В Киеве в очередной раз повредили стекло на пешеходном мосту Кличко / 3 фотографии

Нашли ли кого-либо из причастных к разрушению моста, пока не сообщается.

Мост Кличко (он же пешеходно-велосипедный мост) расположен между парками Владимирская горка и Крещатый.

Его открытие состоялось в конце мая 2019 года, и с тех пор этот мост неоднократно оказывался в центре новостных скандалов.

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Источник: Муниципальная варта

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