Оторвало руку: на Запорожье мужчина взорвал гранату

В Днепрорудном Запорожской области 51-летний мужчина взорвал гранату Ф-1 в съемной квартире, где проживал вместе с женой. Пострадавший находится в реанимационном отделении.

У мужчины осколочные ранения конечностей и туловища, а также травматическая ампутация кисти руки.

Следователи и специалисты-взрывотехники установили, что потерпевший самостоятельно разбирал запал гранаты, в результате чего произошел взрыв.

Кроме него, в доме больше никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили в квартире и другие боеприпасы. Они изъяли обломки корпуса гранаты Ф-1, более 170 боевых патронов разных калибров, одну гранату РГД с запалом времен Второй мировой войны, гранату РГД без запала также времен Второй мировой войны, один барабан с патронами калибра 7,62 мм, три штык-ножа и предмет, похожий на винтовку Мосина.

Мужчина объяснил, что боеприпасы собирал в течение длительного времени и хранил все дома.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 263 УКУ – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.