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Взрыв газа на Закарпатье: двух пенсионеров госпитализировали, разрушена летняя кухня

Юля Захарченко редактор ленты
Взрыв газа на Закарпатье: двух пенсионеров госпитализировали, разрушена летняя кухня

В селе Бедевля в Закарпатской области произошел взрыв в летней кухне по улице Чонки. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь без дальнейшей вспышки пламени.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмировались два пенсионера 1940 и 1946 годов рождения. Владельцев помещения госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате взрыва здание летней кухни полностью разрушено. На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что стены помещения полностью повреждены.

Для ликвидации последствий аварии привлекли бойцов первой государственной пожарно-спасательной части города Тячев и местную пожарную команду поселка городского типа Тересва.

В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия, которая в дальнейшем сможет выяснить все обстоятельства и возможные причины взрыва.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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