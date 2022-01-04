В селе Бедевля в Закарпатской области произошел взрыв в летней кухне по улице Чонки. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь без дальнейшей вспышки пламени.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмировались два пенсионера 1940 и 1946 годов рождения. Владельцев помещения госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате взрыва здание летней кухни полностью разрушено. На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что стены помещения полностью повреждены.

Для ликвидации последствий аварии привлекли бойцов первой государственной пожарно-спасательной части города Тячев и местную пожарную команду поселка городского типа Тересва.

В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия, которая в дальнейшем сможет выяснить все обстоятельства и возможные причины взрыва.