В Восьмую городскую клиническую больницу Львова с ожогами рук, шеи и лица І-II степени после взрыва газа в жилом доме села Новый Яричев госпитализировали 55-летнюю женщину.

Сейчас пострадавшую в состоянии средней тяжести поместили в Центр термической травмы, сообщают в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел накануне в кирпичной хозяйственной постройке.

На момент прибытия местной пожарной команды здание было разрушено – повреждено перекрытие площадью 15 кв. м и две стены площадью 8 и 10 кв. м.

Огнем также уничтожено 10 кв. м крыши, вещи домашнего обихода, которые были сосредоточены на 5 кв. м, и полтонны сена.

Взрыв газа во Львовской области: в больницу с ожогами госпитализировали женщину / 2 фотографии

Для ликвидации пожара девяти пожарным с помощью двух единиц техники понадобилось чуть меньше часа.