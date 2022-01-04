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Факты / Происшествия

С недостроя под Киевом упал 10-летний мальчик: что известно о его состоянии

Валентина Летяк редактор ленты
З недобудови під Києвом впав 10-річний хлопчик

Со второго этажа недостроя в поселке Святопетровское в Киевской области 3 января около 16.00 выпал 10-летний мальчик.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции №1 города Вишневое Бучанского районного управления полиции.

Следователи установили, что накануне компания из пяти несовершеннолетних решила прогуляться по территории строительной площадки. Во время этой опасной прогулки 10-летний мальчик, находясь на втором этаже, через отверстие упал на бетонную поверхность первого этажа.

Мальчика в сознании госпитализировали в Охматдет в Киеве. К счастью, ребенок не пострадал, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция составила административный протокол в отношении родителей мальчика по ч. 1 ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Им грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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