В Кривом Роге в местном ресторане произошел пожар, который пытались усмирить почти два часа. Огонь уничтожил мебель внутри заведения питания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, из окон и дверей одноэтажного ресторана валил густой дым и открытое пламя.

Во время пожара в здании находились только работники заведения, которые самостоятельно смогли выйти на улицу и вдохнуть свежий воздух.

Огонь загорелся внутри помещения и распространился на крышу. Уничтожена кухонная техника и повреждена мебель, внутренняя облицовка стен, окна, двери, перекрытия и крыша здания.

В ГСЧС отметили, что общая площадь пожара составляла около 300 кв. м, а пламя удалось полностью усмирить спустя почти два часа.

В пожаре никто не пострадал. Для тушения огня привлекли 15 спасателей из личного состава и три единицы пожарной техники службы спасения.