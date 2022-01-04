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За новогодним столом: в Киеве 67-летняя женщина набросилась на родственника с ножом

Наташа Тарчевська редактор ленты
За новогодним столом: в Киеве 67-летняя женщина набросилась на родственника с ножом

В Киеве задержали 67-летнюю женщину, которая чуть не зарезала своего родственника. За совершенное ей грозит до восьми лет за решеткой.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Мостицкой в ​​Подольском районе столицы.

31 декабря вместе со своим мужем женщина принимала гостей – родного брата мужа вместе с его женой.

Две семейные пары встретили Новый год, активно употребляя спиртные напитки. Открытый конфликт с гостями 67-летняя женщина начала, когда ее муж ушел спать.

В порыве злобы хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла своему родственнику три ножевых удара.

Мужчину срочно госпитализировали с проникающими ранениями грудной клетки. На вечер 4 января он находится в реанимации.

За новогодним столом: в Киеве 67-летняя женщина набросилась на родственника с ножом / 2 фотографии

Что говорят в полиции

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

В ближайшее время 67-летняя женщина получит уведомление о подозрении. Мотивов жестокого нападения на брата мужа она объяснить не смогла.

Если суд докажет вину женщины, ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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