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Цепочка за 54 тысячи: в Хмельницкой области подросток ограбил работницу Новой почты

Наташа Тарчевська редактор ленты
Цепочка за 54 тысячи: в Хмельницкой области подросток ограбил работницу Новой почты

В Каменце-Подольском подросток попытался ограбить отделение Новой почты. Украв неоплаченную посылку, он травмировал девушку, обслуживавшую клиентов почты.

Следователи оперативно разыскали злоумышленника: он засветился  на камерах наблюдения, установленных внутри отделения.

Им оказался 17-летний парень, который спланировал похищение посылки с дорогой цепочкой внутри.

Для этого он заказал на одном из сайтов самое дорогое украшение и дождался, пока посылка стоимостью 54 тыс. гривен придет на почту.

Согласно плану злоумышленника, вместо оплаты девушка-оператор должна была получить раздражающе-слезоточивый газ в лицо.

В совершенном несовершеннолетнем признался, ему уже сообщено о подозрении по ч.1 ст.187 (Разбой) УК Украины. Парню грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Источник: Департамент уголовного розыска

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