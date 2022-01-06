В Одессе суд приговорил к прочтению романа Поллианна 35-летнего обвиненного в избиении человека

Малиновский районный суд Одессы приговорил к прочтению романа Элинор Портер Поллианна 35-летнего мужчину, обвиненного в избиении человека.

Правонарушителя признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей (850 грн) и рекомендовано прочитать роман Элинор Портер Поллианна, который был издан в 1913 году.

В суде обвиняемый пояснил, что 23 июня 2020 года его жена направилась в школу для устройства в это учебное заведение одного из их детей. Через некоторое время она позвонила по телефону мужчине и сообщила, что ее автомобиль поцарапал какой-то мужчина, с которым у нее возник конфликт. Услышав в трубке крики посторонних людей и крики своих малолетних детей, мужчина приехал на место происшествия, где увидел жену и двух конфликтовавших с ней неизвестных.

Злоумышленник без всякого предупреждения подошел к одному из мужчин и ударил его ладонью по лицу, отчего оппонент упал на землю и поцарапал локти.

Обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, работает директором частной фирмы, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Выясняя обстоятельства происшествия, судья установил, что обвиняемый применил физическую силу почти инстинктивно, а конфликт, в который попала его жена, – обычное человеческое недоразумение. При этом сам обвиняемый считает, что некоторым людям можно объяснять свою позицию только посредством силы.

Суд критически оценил такое поведение и считает его оскорбительным по отношению к другим людям и вредным для общества в целом. Приговором суда фигуранту рекомендовано обратить внимание на свое отношение к жизни и уделить внимание интеллектуальному развитию.

Судья счел необходимым рекомендовать обвиняемому прочесть вышеупомянутый роман американской писательницы Портер, который хоть и является детским, но по содержанию подходит всем взрослым. В частности, потому, что произведение способно научить взрослых радоваться мелочам, быть добрее и счастливее независимо от сложных жизненных обстоятельств.