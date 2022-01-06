Из Польши в Украину экстрадировали бывшего депутата Коломыйского городского совета, который в 2016 году совершил смертельное ДТП и скрывался за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. ДТП произошло в ноябре 2016 года в селе Одаи Тисменицкого района (Ивано-Франковская область).

Тогда депутат городского совета Коломыи, управляя автомобилем Audi А6, сбил двух пешеходов на неосвещенном участке дороги. Пострадали двое местных жителей – 1931 и 1945 годов рождения. Один из пострадавших скончался на месте ДТП от полученных травм, а другой – по дороге в больницу.

После проведения экспертиз следователи полиции сообщили депутату о подозрении в совершении смертельного ДТП. После этого он покинул территорию Украины и скрывался за границей.

Экс-депутат был объявлен в международный розыск.

– После нескольких лет укрывательства за границей фигуранта задержали правоохранительные органы на территории Республики Польша, — отметили в полиции.

Во вторник, 4 января, экс-депутат был экстрадирован из Польши в Украину. А на следующий день, 5 января, Печерский райсуд Киева отправил его под арест.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса. Теперь экс-депутату грозит до 10 лет тюрьмы.

В полиции не называют фамилию задержанного. Однако СМИ сообщают, что это бывший депутат, секретарь Коломыйского городского совета Любомир Жупанский.

В ночь на 2 января в Ровно пьяный водитель сбил пешехода – 27-летнего военного – и уехал с места происшествия. За рулем автомобиля Audi, который двигался на большой скорости, находился помощник-консультант у экс-депутата облсовета. Его задержали. А военный-пешеход впоследствии скончался от травм.

Вечером 18 декабря смертельное ДТП произошло в Бахмаче (Черниговская область). Тогда 54-летний депутат Черниговского городского совета сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил велосипедиста, который умер от многочисленных травм.

Источник: Национальная полиция, Курс, ZAXID.NET