В одной из квартир многоквартирного дома по улице Айдарская в поселке Новопсков Луганской области 6 января около 6.15 произошел пожар.

Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали из задымленного дома 11 человек.

В квартире, откуда начался пожар, бойцы ГСЧС обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Уже в 6.53 пожар удалось локализовать, а в 6.57 – полностью ликвидировать.

По предварительным выводам экспертов, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

За последние сутки в Украине произошло 98 пожаров, в том числе 52 – в жилом секторе. В них погибли семь человек, пострадали шестеро, четверо — спасены.