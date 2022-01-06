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Факты / Происшествия

На Луганщине горела многоэтажка: есть погибший

Валентина Летяк редактор ленты
На Луганщині горіла багатоповерхівка

В одной из квартир многоквартирного дома по улице Айдарская в поселке Новопсков Луганской области 6 января около 6.15 произошел пожар.

Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали из задымленного дома 11 человек.

В квартире, откуда начался пожар, бойцы ГСЧС обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Уже в 6.53 пожар удалось локализовать, а в 6.57 – полностью ликвидировать.

По предварительным выводам экспертов, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

За последние сутки в Украине произошло 98 пожаров, в том числе 52 – в жилом секторе. В них погибли семь человек, пострадали шестеро, четверо — спасены.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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