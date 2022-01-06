Залил глаза газом: несовершеннолетнего охотника за украшениями задержали прямо на почте

Попытка ограбления в отделении Новой почты в Хмельницкой области завершилась задержанием несовершеннолетнего мошенника. Подросток оказался в поле зрения компании за месяц до инцидента.

Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе Новой почты. В течение декабря “предприимчивый” парень заказывал ювелирные изделия с наложенным платежом на разные отделения, а при осмотре похищал украшения.

— Служба безопасности компании начала собственное расследование ситуации и сразу обратилась в полицию. Сотрудники всех отделений в Хмельницкой области были предупреждены о ситуации и отслеживали подозрительных получателей, — говорится в заявлении.

В начале января в одно из отделений Новой почты прибыла посылка с наложенным платежом: там находились ювелирные украшения на общую сумму 54 тыс. гривен.

Нападение на девушку-оператора

17-летний получатель посылки оказался вором, однако все его преступные действия были сняты камерой наблюдения.

Упаковка с украшениями лежала на столе, и когда девушка-оператор должна была оформить оплату за полученную посылку, подросток распылил газовый баллончик ей в глаза, забрал посылку и скрылся.

— Благодаря слаженным действиям работников департамента безопасности Новой почты и сотрудников полиции, злоумышленник сразу после разбойного нападения был задержан. Сейчас идет досудебное расследование в отношении клиента по факту совершенного разбоя, — подтвердили в компании.

После дерзкого нападения подростка сотрудница отделения существенно не пострадала и чувствует себя хорошо.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а несовершеннолетний мошенник уже получил уведомление о подозрении в разбое. Если суд докажет вину парня, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.