На Закарпатье нашли мертвым 13-летнего Богдана Щербу. Пропавшего ребенка искали в течение двух дней.

Инцидент произошел в поселке Кобылецкая Поляна Раховского района. Тело мальчика без признаков насильственной смерти местные жители обнаружили неподалеку от берега реки, в 10 км от места, где его видели в последний раз.

Где пропал мальчик

Полиция приступила к поискам 13-летнего подростка вечером 5 января. О его пропаже сообщил 24-летний парень.

Выяснилось, что мальчик в течение двух дней проживал в домике лесника и помогал старшему соседу заготавливать дрова.

Ледяная вода отнесла на 10 км: пропавшего мальчика из Закарпатья нашли мертвым / 4 фотографии

В тот вечер 24-летний парень вместе с ребенком возвращался из леса домой. Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать их подводу.

Уже в считанные секунды подросток вместе со старшим соседом оказался в ледяной воде. Сосед успел вовремя выбраться на берег, а его младший товарищ исчез в воде.

— Сначала он пытался самостоятельно разыскать мальчика, однако когда поиски не дали результатов, обратился к леснику, который и сообщил о происшествии экстренные службы, — говорится в сообщении полиции.

К поисковой операции был задействован весь личный состав Раховского отдела полиции, спасатели, работники лесной охраны и небезразличные граждане.

В настоящее время устанавливается информация, где на протяжении всего времени находились родители погибшего ребенка.