В Шевченковском районе в Харькове возле одного из домов по улице Есенина нашли тело младенца в пакете. Вероятную мать ребенка госпитализировали в больницу.

По данным Национальной полиции Харьковской области, правоохранители приступили к поискам родителей погибшего малыша.

Полицейские обошли каждую квартиру жилых домов, опросили местных жителей, установили возможных свидетелей и выяснили, находятся ли вблизи камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, матерью младенца стала 22-летняя студентка одного из вузов в Харькове. Иностранка живет в многоквартирном доме, возле которого обнаружили тело малыша.

Женщину госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медицинских работников. Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой выяснят причины его смерти.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Теперь 22-летней студентке грозит ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на этот же срок. В настоящее время досудебное расследование продолжается.