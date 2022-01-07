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В Харькове тело младенца оставили в пакете под домом: ребенок умер

Юля Захарченко редактор ленты
В Харькове тело младенца оставили в пакете под домом: ребенок умер

В Шевченковском районе в Харькове возле одного из домов по улице Есенина нашли тело младенца в пакете. Вероятную мать ребенка госпитализировали в больницу.

По данным Национальной полиции Харьковской области, правоохранители приступили к поискам родителей погибшего малыша.

Полицейские обошли каждую квартиру жилых домов, опросили местных жителей, установили возможных свидетелей и выяснили, находятся ли вблизи камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, матерью младенца стала 22-летняя студентка одного из вузов в Харькове. Иностранка живет в многоквартирном доме, возле которого обнаружили тело малыша.

Женщину госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медицинских работников. Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой выяснят причины его смерти.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Теперь 22-летней студентке грозит ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на этот же срок. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels, Нацполиция

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