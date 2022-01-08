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Факты / Происшествия

Родители успели спастись: в пожаре в Винницкой области погиб семилетний мальчик

Наташа Тарчевська редактор ленты
Родители успели спастись: в пожаре в Винницкой области погиб семилетний мальчик

В Винницкой области произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья. Под его завалами мертвым нашли семилетнего мальчика.

Инцидент произошел в селе Тараски в Хмельницком районе. Спасатели получили сообщение о пожаре около часа ночи 8 января.

Выяснилось, что огонь охватил одну из комнат дома: он быстро перекинулся в соседние комнаты и даже на крышу. На тушение пожара ушло больше часа.

Родители успели спастись: в пожаре в Винницкой области погиб семилетний мальчик / 3 фотографии

Из горящего дома успели выбежать отец, мать и четверо детей. Их семилетнего сына спасатели нашли без признаков жизни под обгоревшими завалами.

40-летняя многодетная мать госпитализирована с термическим ожогом кистей обеих рук II степени.

Причины пожара

По факту пожара правоохранители открыли производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Предварительно уже установлено, что возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.

Кто из членов семьи (родители или дети) могли быть причастны к этому, будет установлен по результатам экспертиз.

Источник: ГСЧС

Фото: Нацполиция

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